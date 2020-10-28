Москва, , 10:19 — REGNUM В Москве за минувшие сутки выявили 3670 случаев заражения коронавирусом, заявила 28 октября заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Днем ранее в Москве обнаружили 4312 случаев заражения. На 28 октября выздоровели 3577 пациентов, скончались 75 человек. Общее число выявленных случаев достигло 409 тыс.

Отметим, по состоянию на 27 октября в России выявили 1,5 млн случаев заражения коронавирусом. С середины октября ежедневный прирост новых заражений превышает 15 тыс.

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