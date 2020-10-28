Ставрополь, , 10:19 — REGNUM Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии, а ныне фигурант уголовного дела о мошенничестве на многомиллионную сумму Вячеслав Дерев останется под стражей. Такое решение принял Ставропольский краевой суд, не удовлетворив апелляционную жалобу защитников бывшего сенатора.

Напомним, Дерев был задержан в марте 2018 года и отсидел в камере почти год по обвинению в хищении 110 млн рублей в ходе махинаций с НДС. Вместе с ним по делу проходят еще шесть человек. С учетом состояния здоровья бывшего члена Совета Федерации суд посчитал возможным выпустить его из-под стражи после окончания расследования уголовного дела и до вынесения приговора судом.

Суд начал рассматривать дело в июле 2020 года, предварительное слушание состоялось 25 августа. Однако на все последующие заседания не являлись то сам подсудимый, то свидетели. В связи с этим 5 октября Дерев был вновь арестован и помещен под стражу.

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