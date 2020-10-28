Сан-Франциско, США, , 10:15 — REGNUM Компания Niantic решила отказаться от эксперимента с системой PokeCoin (виртуальная валюта) в игре Pokemon GO после того, как получила отзывы геймеров из разных стран. Об этом 28 октября сообщил портал Game Rant.

В рамках этого эксперимента игроки получали возможность заработать больше виртуальной валюты, не покидая свой дом. Сейчас разработчики объявили, что 5 ноября 2020 года система будет возвращена к исходному варианту.

Niantic объявила о старте эксперимента в мае 2020 года. Изначально в тестировании этой функции могли принять участие лишь жители Австралии. Позже Niantic распространила эксперимент на Германию, Новую Зеландию и Тайвань.

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