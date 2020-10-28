Москва, , 10:24 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавируса в столице удалось стабилизировать. Об этом 28 октября заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас ситуация в городе спокойная. Тот прирост заболеваемости на сегодня гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже в середине сентябре. По той ситуации, что мы фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось её стабилизировать», — сказала Андреева.

При этом она отметил, что в столичном управлении Роспотребнадзора ещё летом просчитывали возможный варианты развития событий, и эти прогнозы оправдали себя.

«Мы ожидали того, что произошло. Все наши расчёты оправдались. Ровно с середины сентября у нас начался рост», — заявила Андреева.

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