Воронеж, , 10:10 — REGNUM Новое, восьмое по счёту, отделение для лечения больных с COVID-19 развернули 27 октября в БСПМ №1 Воронежа, сообщается на странице медицинского учреждения в социальной сети. Для работы в новом отделении привлекаются сотрудники других медицинских учреждений, а также студенты медицинской академии.

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»Все больше и больше сил требуется, чтобы заработало очередное коронавирусное отделение. По составу медиков можно знакомиться уже не только с медицинскими учреждениями города, но и области. Больницы, поликлиники, диспансеры помогают врачами, медсестрами, порой отдавая последних специалистов. Мединститут выручает и медсестрами, и санитарками. Периодически возникают и технические трудности. Кто еще год назад мог предположить, что существующая магистраль для подачи кислорода в больницу перестанет справляться с такими объемами и давлением. Срочно прокладывается новая, которая будет готова уже завтра к вечеру», — сообщили в учреждении.

Отметим, что в Воронежской области ежесуточно обновляются «рекорды» по численности заразившихся коронавирусом — каждый день сообщается о более чем 250 новых носителях. На 27 октября в регионе было занято 93% из существующих в стационарах коек для лечения больных с COVID-19.