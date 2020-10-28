Москва, , 10:09 — REGNUM В начале ноября жителей России ждёт сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства, сообщили в Роструде.

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», — напомнили в ведомстве.

Поскольку 3 ноября будет предпраздничным, длительность рабочего дня сократится на час.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня народного единства было установлено в России в 2005 году. Праздник был учрежден в честь событий 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и был положен конец Смутному времени.