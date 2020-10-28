Ростов-на-Дону, , 10:09 — REGNUM В Ростовской области прививку от гриппа сделали 1 млн 8 тыс. 457 человек (24% от численности населения). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В числе тех, кто прошёл процедуру вакцинации, — 303 тыс. 953 ребёнка и 9 тыс. 329 беременных женщин. Кроме того, Ростовская область получила дополнительную партию вакцины для иммунизации населения.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону от гриппа планируется привить почти 2,5 млн жителей Дона — 60% населения Ростовской области.

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