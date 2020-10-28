Петрозаводск, , 10:23 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявлено 117 инфицированных коронавирусом лиц, что на 19 случаев больше, чем сутками ранее. Из них симптомы COVID-19 проявились у 98 зараженных, ввиду чего увеличилось число госпитализаций пациентов в состоянии средней степени тяжести. Об этом 28 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, в настоящий момент перед региональными властями стоит задача не допустить развития тяжелых осложнений, поэтому всех пациентов с симптомами средней тяжести госпитализируют.

«Чтобы создать достаточный резерв, в медучреждениях республики мы разворачиваем дополнительные койки. С понедельника 25 коек созданы в Медвежьегорской ЦРБ, с сегодняшнего дня еще 60 коек организованы в Республиканской больнице, с 1 ноября 30 коек добавятся в роддоме имени Гуткина. Таким образом, у нас будет создано 589 мест. На сегодня доля свободных коек в COVID-стационарах составляет 39,2%», — пояснил губернатор.

С начала пандемии в Карелии был выявлен 6241 инфицированный. В настоящий момент в стационарах находятся 340 человек, из них в состоянии средней тяжести — 327 (плюс 27 за сутки), тяжелых — семь, на ИВЛ — шесть (плюс один за сутки). Умерли 47 человек. Смертность от COVID-19 в республике составляет 7,7 случая на 100 тысяч населения, что ниже, чем в среднем по России (18,1 случая на 100 тысяч населения).

На сегодняшний день в Карелии 4257 человек выписаны, в том числе 11 за прошедшие сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1753 человека, в том числе 21 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 85 человек умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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