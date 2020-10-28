Вашингтон, , 10:13 — REGNUM После гибели водителя мопеда в результате аварии в Вашингтоне начались протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Об этом 28 октября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на полицию.

Уточняется, что водитель мопеда погиб 23 октября около 22:10 (05:10 24 октября мск), сотрудники полиции увидели человека, управляющего электрическим мопедом без шлема, и сделали попытку остановить нарушителя, однако последний столкнулся с другим транспортным средством. По данным полиции, водитель мопеда скончался в медучреждении.

После этого в городе начались акции протеста, во время которых протестующие выбили окна в участке полиции, бросив туда несколько мусорных баков. Кроме того, манифестанты швырялись в полицейских разными предметами, из-за чего как минимум один сотрудник полиции пострадал, один из протестующих был задержан.

В то же время глава полиции округа Колумбия Питер Ньюшэм заявил, что расследование инцидента должно определить, преследовали ли сотрудники полиции водителя мопеда, так как это могло стать причиной гибели последнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в грабежах магазинов в Филадельфии (штат Пенсильвания), начавшихся после беспорядков, которые произошли в городе после того, как сотрудники полиции застрелили 26 октября афроамериканца Уолтера Уоллеса, приняли участие около 1 тыс. человек.