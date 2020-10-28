Киев, , 10:08 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 7474 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 28 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки в стране в результате осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 165 человек, выздоровели 3306 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили более 363 случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Киеве, Харьковской и Львовской областях. Из них 6755 случаев оказались смертельными.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 6677 случаев заражения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус подтвердился у двух заместителей руководителя офиса президента Украины.

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