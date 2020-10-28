Черкесск, , 10:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ситуация в образовательной сфере контролируемая. Причин для введения повсеместного дистанционного обучения из-за распространения коронавирусной инфекции нет. На такой режим всего в республике переведены несколько классов школ, одно учебное учреждение полностью и три дошкольные организации.

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Об этом стало известно 27 октября по итогам заседания парламентского комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму, на котором депутаты обсудили вопросы работы общеобразовательных учреждений в период пандемии.

«По состоянию на 27 октября 2020 года закрыты на карантин одна общеобразовательная организация (полностью), 37 классов в 19 школах и три дошкольные организации», — говорится в сообщении пресс-службы Народного собрания.

По словам начальника отдела воспитательной работы, дополнительного образования и защиты прав детей министерства науки и образования республики Джульеты Гербековой, учебный процесс во всех образовательных учреждениях организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. У воспитанников ежедневно проверяется температура, их обеспечивают антисептиками и масками. Все массовые мероприятия запрещены, приняты также меры для максимального разделения потоков учащихся. Вспышек COVID-19 в детских учреждениях республики не наблюдается.

«При необходимости локально на «удаленку» временно переходят отдельные классы, где есть заболевшие, но в целом нет предпосылок для закрытия школ. Практика показала, что дистанционное обучение влияет на дисциплину и, как следствие, на качество образовательного процесса», — выразила мнение Татьяна Черняева — директор лицея №1 г. Усть-Джегуты.

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