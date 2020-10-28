Казань, , 10:14 — REGNUM В столице Татарии к концу текущей недели завершат подготовку автобусов к работе в осенне-зимний период. Техническая служба автотранспортных предприятий проводит диагностику, проверяет систему отопления и герметичность уплотнителей дверей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Автобусы к работе в осенне-зимний период подготавливают ежегодно. Так, в МУП «ПАТП-4» готовность подвижного состава оценивают в 95%. Еще на 20 автобусах транспортного предприятия осталось провести диагностику. На МУП «ПАТП-2» общественный транспорт полностью готов к работе в зимнее время. На трех автобусах ООО «УМ-4» выявили неисправность радиаторов и провели замену на новые.

По просьбам пассажиров, еще в прошлом году установили дополнительные печки, которые появились около средних дверей, так как именно в этой части салона зимой становится холоднее.

Помимо подготовки транспорта, дополнительные инструктажи по работе в зимний период проводят с экипажами автобусов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее автотранспортный парк Казани пополнили 23 новых автобуса, работающих на газомоторном топливе. Пассажирская техника приобретена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в Казани эксплуатируются 776 пассажирских автобусов, из которых марки «НефАЗ» — 261. Автобусный парк Казани за последние пять лет обновился на 403 автобуса, что составляет 52%.

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