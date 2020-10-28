Ростов-на-Дону, , 10:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону представили программу мероприятий, посвященных Дню народного единства. Торжества пройдут в онлайн-формате, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 28 октября.

Городской дом творчества представит онлайн-концерт, хороводно-игровой праздник от группы ведущих фестивального движения «Хороводы России». Сеть городских библиотек проведёт час патриота «Сыны Отечества — защитники земли русской», познавательные и исторические часы, мастер-классы виртуальный праздник «Россия. Родина. Единство».

Фильмы, видеопоздравления, конкурсы, выставки, мастер-классы и викторины подготовили также парки культуры и отдыха, детские школы искусств.