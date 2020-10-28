Киев, 28 октября 2020, 10:03 — REGNUM Южнокорейский институт исследования ядерной энергии (KAERI) примет участие в дезактивации радиоактивных материалов на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщило украинское Государственное агентство по управлению зоной отчуждения на своей странице в социальной сети Facebook.
В сообщении отмечается, что украинские специалисты воспользуются корейскими технологиями и процедурами для дезактивации радиоактивно загрязнённых фрагментов из бетона и металла.
Специалисты отметили, что в свою очередь Украина постоянно ищет способы ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС.
В агентстве отметили, что эксперимент продлится до конца 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения завершат строительство хранилища отработанного ядерного топлива. В данный момент решается вопрос строительства железнодорожной ветки.
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