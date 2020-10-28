Киев, , 10:03 — REGNUM Южнокорейский институт исследования ядерной энергии (KAERI) примет участие в дезактивации радиоактивных материалов на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщило украинское Государственное агентство по управлению зоной отчуждения на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении отмечается, что украинские специалисты воспользуются корейскими технологиями и процедурами для дезактивации радиоактивно загрязнённых фрагментов из бетона и металла.

«KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязнённых поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязнённых поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют», — рассказали в агентстве.

Специалисты отметили, что в свою очередь Украина постоянно ищет способы ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС.

«Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии», — сказано в сообщении.

В агентстве отметили, что эксперимент продлится до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения завершат строительство хранилища отработанного ядерного топлива. В данный момент решается вопрос строительства железнодорожной ветки.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине к концу 2020 года построят ядерный могильник — «Энергоатом»