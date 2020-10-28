Москва, , 09:54 — REGNUM Росздравнадзор проведёт проверку работы Министерства здравоохранения Омской области после инцидента с доставкой больных COVID-19 к зданию регионального ведомства, которых невозможно было госпитализировать в силу переполненности коечного фонда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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«Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области проверит работу Минздрава Омской области по вопросу организации оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Проверкой инцидента также занялись на уровне федеральных властей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 27 октября две кареты скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом, находящимся в тяжёлом состоянии, к зданию минздрава Омской области. Это было сделано в связи с невозможностью госпитализации людей из-за переполненных больниц. В настоящее время пациенты госпитализированы и проходят курс лечения.