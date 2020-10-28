Волгодонск, Ростовская область, , 09:54 — REGNUM В Ростовской области часть студентов одного из техникумов переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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На онлайн-обучение переведены две группы Волгодонского техникума информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В. Самарского. На дистант учащиеся были переведены 16 и 22 октября по причине отсутствия на занятиях 20% студентов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области эпидпорог по ОРВИ превышен более чем на 5%. Рост заболеваемости ОРВИ специалисты связывают с COVID-19.