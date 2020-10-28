Москва, , 09:52 — REGNUM Обвинение в нападении на российское посольство в Киеве предъявлено двум гражданам России. Об этом 28 октября заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, Михаил А. и Ирина Б. принимали участие в нападении на дипломатическое ведомство в марте 2016 года. Им заочно предъявлено обвинение в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях усложнения отношений между Россией и Украиной.

Напомним, 6 марта 2016 года участники антироссийской акции забросали камнями фасад здания российского посольства в Киеве. В здании были разбиты окна, повреждена система видеонаблюдения и причинен крупный материальный ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: СК установил личность нового участника нападения на посольство РФ в Киеве