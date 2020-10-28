Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Игра Disco Elysium эстонской студии ZA/UM была частично «портирована» на старую портативную консоль Game Boy. Об этом 28 октября сообщил портал Kotaku.

Разработчик Колин Браннан воссоздал начальные эпизоды игры в стилистике Game Boy и выложил свою работу в сеть. Таким образом, все геймеры могут представить, как Disco Elysium выглядела бы на портативном игровом устройстве 90-х годов XX века.

https://twitter.com/BloodyStapler/status/1316622203027361792

Релиз ролевой игры Disco Elysium на ПК состоялся 15 октября 2019 года. На консолях PlayStation 4 и Xbox One она вышла 27 апреля 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Хоррор-игра Stories Untold в стиле 80-х вышла на PS4 и Xbox One