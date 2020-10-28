Кемерово, , 09:45 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано ещё пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в их числе трое мужчин 1967, 1957 и 1940 года рождения, и две женщины 1960 и 1983 года.

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Таким образом, всего в регионе за весь период эпидемии скончались 211 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом, тем временем, достигло 14 877.

«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — 43, Кемерово — 29, Междуреченск — 27, Прокопьевск — 18, Белово — 16, Киселевск — 12, Осинники — 5…», — отметили в правительстве.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 10 235 пациентов, в том числе 239 за последние сутки. Медицинскую помощь продолжают получать 4431 пациент с COVID-19.

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