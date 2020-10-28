Курган, , 09:42 — REGNUM Правительство Курганской области обратилось в федеральный центр с просьбой оказать финансовое содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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"Это реактивы, это две новые ПЦР-лаборатории, это два КТ, это средства для закупа лекарств, чтобы имелась возможность у поликлиник выдавать бесплатно для лечения пациентам, которые находятся в амбулаторных условиях», — говорится о ковидных нуждах региона в сообщении штаба.

Напомним, ранее Минздрав РФ и Центральный военный округ Минобороны РФ прислали в регион врачей для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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