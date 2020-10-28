Челябинск, , 09:41 — REGNUM В Челябинской области за 27 октября скончались ещё три пациента с коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

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От COVID-19 умер 65-летний мужчина. А две женщины ушли из жизни по другим причинам. У 81-летней пациентки были сахарный диабет и постинфарктный кардиосклероз, а у 82-летней — острый инфаркт миокарда и шок.

С весны от COVID-19 умерли 158 граждан. Причинами смерти ещё 463-х стали другие заболевания.