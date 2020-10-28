Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:40 — REGNUM Пользователи социальных сетей в Танзании испытывают трудности с доступом к социальной сети Twitter и мессенджеру WhatsApp, передаёт BBC Swahili.

По информации журналистов, сегодня, 28 октября, в стране проходит голосование на президентских выборах.

С утра вторника, 27 октября, пользователи WhatsApp не могут загрузить фотографии и видео и могут только отправлять и получать текстовые сообщения. Twitter в Танзании также не загружается, и доступен только через VPN, сообщили пользователи.

Власти никак не прокомментировали сбои в работе социальных сетей.

Большинство пользователей считают, что интернет-ограничения связаны с предварительным голосованием представителей избирательных органов и сотрудников службы безопасности на Занзибаре.

По информации главной оппозиционной парти на Занзибаре, ACT-Wazalendo, восемь человек были убиты в результате насилия, связанного с выборами. В полиции опровергли информацию об убийствах, но подтвердили арест более 40 человек.

В среду, 28 октября, голосование началось на части материковой Танзании и Занзибаре.

Действующий президент Танзании Джон Магуфули претендует на второй срок. Его главный соперник — оппозиционер Тунду Лиссу, который вернулся в Танзанию после покушения на убийство.

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