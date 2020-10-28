Стокгольм, 28 октября 2020, 09:41 — REGNUM Несмотря на отличную от других стран стратегию по борьбе с пандемией коронавируса, имидж Швеции остался неизменным. Об этом говорится в ежегодном международном обзоре, представленным Шведским институтом.
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«Нами задавался вопрос: «Как вы относитесь к тому, как разные страны справляются с пандемией коронавируса?». Швеция заняла 15-е место из 50-ти стран», — заявила представить Шведского института София Бард.
Предполагалось, что международный имидж Швеции должен был сильно измениться, учитывая то негативное внимание, которое было заметно в самом начале пандемии, когда многие зарубежные средства массовой информации писали об особенной стратегии Швеции.
Однако этого не произошло, и страна по-прежнему воспринимается положительно в глазах иностранцев, отметила она.
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