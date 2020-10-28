Курган, , 09:33 — REGNUM В Курганской области из-за отсутствия реактивов затягиваются сроки получения результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщила исполняющая обязанности первого заместителя директора департамента здравоохранения Елена Ахмадышина.

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«К большому сожалению, мы не выполняем норматив — два дня срок забора и ещё два дня на выдачу результатов. Это связано с отсутствием реактивов», — констатировала она.

Елена Ахмадышина отмечает, что проблемы с реактивами для анализа на коронавирус испытывает вся Россия.

«Но буквально в предыдущую пятницу поступили реактивы в регион, закупили новое лабораторное оборудование. И смогли ситуацию изменить в сторону увеличения выдачи результатов. Нам поставлен срок до 2 ноября очередь ликвидировать», — сообщила чиновница.