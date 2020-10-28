Москва, , 09:31 — REGNUM Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал ряд причин, из-за которых человек может оставаться устойчивым к коронавирусу.

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По его словам, причиной такой устойчивости может быть низкая вирусная нагрузка или эффект иммунной системы, либо оба фактора в совокупности, пишет Ura.ru.

Специалист также отметил, что могут сыграть роль обстоятельства, которые выявит генетический анализ. Так, ранее в ходе генетического изучения ВИЧ были найдены «нон-прогрессоры» (заболевшие, у которых наблюдается очень медленная прогрессия), это помогло в лечении, напомнил иммунолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Викулов сообщал, что изменение ряда привычек может помочь человеку повысить иммунитет, что будет дополнительным фактором в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.

По словам специалиста, регулярные занятия физкультурой являются одной из мер укрепления иммунной системы человека. Однако, как подчеркнул Викулов, чрезмерные физические нагрузки лишь навредят в этом вопросе, поскольку они приводят к стрессам и негативному влиянию на эндокринную систему.