Москва, , 09:30 — REGNUM На востоке Москвы поставили на кадастровый учёт здание школы на 250 мест. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Объект расположен в районе Соколиная гора и находится по адресу: улица Бориса Жигулёнкова, дом 9, корпус 1. Общая площадь здания — 4,9 тыс. кв. метров. Оно рассчитано на 250 мест.

Помещения школьного здания можно трансформировать в блок начальных классов или детский сад.

«Возможность трансформации объекта в соответствии с текущей необходимостью позволяет эффективно использовать всю имеющуюся площадь. При этом при постановке на кадастровый учет мы говорим о едином здании — блоке начальных классов», — пояснил замглавы управления Виталий Матевосян.