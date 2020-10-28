Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге проверила условия содержания детей, рожденных суррогатными матерями для биологических родителей из КНР и остающихся в городе из-за закрытия границ. Анна Митянина навестила 22 малыша, находящихся под опекой китайской компании BluedBaby, которая стала известна после смертей нескольких новорожденных. Четырем детям понадобилась экстренная госпитализация.

Ребёнок Fred974

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Как рассказали в пресс-службе детского омбудсмена, в первую очередь Митянина и специалисты из служб опеки нескольких муниципальных образований города проверяли наличие у каждого ребенка свидетельства о рождении, медицинского полиса, обеспеченность детей питанием, средствами гигиены, предметами ухода, одеждой, наличие у персонала, осуществляющего уход, медицинского образования, доверенности от родителей с переводом, заверенным нотариусом, договора на осуществление обязанностей няни по отношению к ребенку.

«В ходе проверки было выявлено, что все дети содержатся в отдельных квартирах, которые принадлежат няням или арендованы агентствами. В некоторых из них вместе с младенцами проживают родные дети нянь, их мужья и даже бабушка. В двух квартирах, где находятся дети, обнаружены домашние животные», — уточнили в аппарате омбудсмена.

Кроме того выяснилось, что четырем детям, рожденных суррогатными матерями, срочно нужна госпитализация. Помимо этого, у 11 детей не были оформлены доверенности с соблюдением всех необходимых требований.

«Трем малышам требуется содействие в организации медицинского патронажа», — подчеркнули в аппарате омбудсмена.

В остальном дети обеспечены всем необходимым. Некоторые из нянь обладают педагогическим, медицинским образованием, с опытом работы в сфере суррогатного материнства. Кроме того, все они ежедневно поддерживают связь с биологическими родителями, присылают им отчеты о состоянии их малышей.

«Специалисты аппарата уполномоченного и члены комиссии обратили внимание агентств на недостатки, которые необходимо исправить», — подытожили в пресс-службе омбудсмена.

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Отметим, в настоящее время в доме ребенка №3 находятся 30 детей, родителями которых являются граждане КНР. Всего в Санкт-Петербурге ждут своих генетических родителей 92 малыша. На данный момент родителям передано 27 детей, но они пока не могут покинуть территорию России из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19.

До конца года по договору о суррогатном материнстве должно родиться еще 39 малышей. Как отметили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка, если гуманитарный рейс не состоится или органами государственной власти не будет разработан и реализован иной механизм воссоединения детей с их биологическими родителями, 31 декабря 2020 года в Северной столице 131 ребенок встретит Новый год без своих пап и мам.

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