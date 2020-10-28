Уфа, , 09:32 — REGNUM Размер взноса на капремонт будет проиндексирован в 2021 году в Башкирии. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, некоммерческий форд «Региональный оператор РБ» работает в Башкирии с 2013 года. В республике была утверждена региональная программа капительного ремонта на период с 2014 по 2043 годы. В эту программу были включены 17 023 многоквартирных дома республики. С 2014 года по 2019 год реализации этой программы был проведён капитальный ремонт в шести тыс. жилых домах. В текущем году планируется выполнить капитальный ремонт в 1483 домах.

Отмечается, что с 01.01.2021 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно будет составлять 7,18 рублей за кв. метр (в 2020 году — 6,9 рублей), а для домов выше шести этажей размер взноса будет составлять 7,8 рублей за кв. метр (в 2020 году 7,5 рублей).

Сообщается, что индексация размера взноса в 2021 и 2022 гг. соответствует рекомендациям правительства России, согласно которым доля затрат населения на оплату жилищно-коммунальных услуг не должна быть больше 11% в совокупном доходе семьи. В предлагаемом повышении по Башкирии этот показатель будет равен 6,89%. В 2021 году и 2022 году размер взносов индексируется на уровень инфляции в 4%.

Отмечается, что в республике выросла собираемость взносов с 51% в 2014 году до 104,3% в 2019 году. А в текущем году за период с января по сентябрь этот показатель составил 94,9%.

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