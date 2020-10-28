Ростов-на-Дону, , 09:27 — REGNUM В Ростовской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). На Дону эпидпорог превышен более чем на 5%, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В период с 19 октября по 25 октября в Ростовской области зарегистрировано более 19,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 5,1% выше эпидпорога. В Ростове-на-Дону подтверждено более 5,8 тыс. случаев, что на 18,9% выше эпидемического порога. Рост заболеваемости ОРВИ связан, вероятнее всего, с COVID-19, отметили в ведомстве.

Также увеличилась частота госпитализации заболевших ОРВИ — на 8% по сравнению с предшествующей неделей.

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