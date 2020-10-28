Тамбов, , 09:27 — REGNUM В Тамбовской области за минувшие сутки выявили 87 новых случаев коронавируса, это на два случая больше, чем сутками ранее. Статистические данные опубликовал 28 октября региональный оперативный штаб.

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»87 новых случаев сегодня. Из них: 30 мужчин, 54 женщины, трое детей (девочки 4, 10, 17 лет). Возраст взрослых от 19 до 81 года. Прибывших из других регионов нет, 87 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе подтверждено 9570 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 8181 человек, скончались 46 пациентов с коронавирусом. В стационарах региона проходят лечение 726 человек, из них диагноз «пневмония» у 662 человек. Ещё 602 человека с подтверждённым заражением коронавирусом лечатся дома.