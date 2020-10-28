Горно-Алтайск, , 09:27 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 197 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 7099.

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«Коронавирус подтвердился у 76 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 67 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 10 детей; у 21 жителя Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у 21 жителя Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Усть-Коксинского района; у четырёх жителей Чемальского района; у двух жителей Шебалинского района», — отметили в штабе.

Выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 112 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени излечились 4811 человек. Тем временем, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за время эпидемии достигло 44. 27 октября скончались женщина 59 лет и мужчина 69 лет.

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