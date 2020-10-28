Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Издательская компания Devolver Digital объявла, что хоррор-игра Stories Untold вышла на консолях PlayStation 4 and Xbox One. Анонсирующий ролик она опубликовала 27 октября на своём YouTube-канале.

Изначально Stories Untold вышла на ПК 27 февраля 2017 года, впоследствии её релиз состоялся на портативной консоли Nintendo Switch. Разработкой игры занимается студия No Code.

Stories Untold, выполненная в стилистике 80-х, представляет собой смесь разных жанров. Игра разделена на четыре эпизода, в каждом из которых геймерам нужно решать разные задачи.

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