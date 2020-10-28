Ханты-Мансийск, , 09:21 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 28 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 194 случая.

Основные очаги заражения на 28 октября: Сургут — 39 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 33; Когалым — 15; Кондинский район — 14; Нижневартовск — 11; Радужный — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 28 октября зарегистрировано 27 680 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 23 707 человек, 235 пациентов с COVID-19 скончались (на два более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 28 октября — 1,00. За сутки на COVID-19 обследовано 6 982 человека, всего — 787 319. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 97,25%.