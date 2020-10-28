Симферополь, , 09:21 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтвердили сразу 251 случаев заражения коронавирусом, об этом 28 октября написал на странице в социальной сети глава региона Сергей Аксёнов. Сутками ранее, 27 октября, сообщалось о 146 новых носителях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«За 27 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 54 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 184 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины», — уточнил Аксёнов.

Всего в регионе за период пандемии, таким образом, подтверждено 8 тыс. 947 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4998 человек. Скончались 122 пациента с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму число носителей коронавируса за сутки выросло на 146 человек