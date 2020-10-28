Дальнереченск, Приморский край, , 09:27 — REGNUM Первый город в Приморье получит звание «Город воинской доблести» — депутаты законодательного собрания приняли 28 октября законопроект в трёх чтениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Двум городам Ставрополья присвоят почетные звания

Почётного звания удостоится Дальнереченск — старейший город Приморского края, основанный по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского в 1859 году.

Он расположен на участке границы России и Китая.

Звание увековечит память о подвигах воинов, погибших при защите Отечества и проявивших мужество, стойкость и массовый героизм в сражениях, проходивших в непосредственной близости от Дальнереченска и на его территории. В августе 1945 года город стал последним населённым пунктом страны, вернувшимся к мирной жизни.

Ранее подобное звание присваивалось в Приморье лишь однажды — «Населенным пунктом воинской доблести» стало село Покровка Октябрьского района.

Как сообщало ИА REGNUM, два города Ставропольского края — Пятигорск и Невинномысск — претендуют на получение почетных званий. Первому может быть присвоено звание «Город военно-исторического наследия», второму — «Город воинской доблести».