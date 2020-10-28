Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Разработчики игры Cloudpunk добавили в неё вид от первого лица при перемещении на транспортных средствах. Об этом 28 октября сообщил портал Eurogamer.

Разработчики выложили в сеть видео с демонстрацией новой функции. Таким образом, геймеры получили возможность посмотреть на неоновый город игры из кабин летающих автомобилей во время очередной доставки незаконного груза.

Созданием Cloudpunk занимается студия Ion Lands. Игра предлагает геймерам выступить в качестве курьера, перевозящего подозрительные грузы. Многие геймеры сравнивают её стилистику со стилистикой фильмов «Бегущий по лезвию».

Читайте ранее в этом сюжете: Хоррор-игра Visage в стиле P.T. Хидео Кодзимы выходит из раннего доступа

Читайте развитие сюжета: Хоррор-игра Stories Untold в стиле 80-х вышла на PS4 и Xbox One