Москва, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции ещё 3577 человек. Об этом сообщила 28 октября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Это на 308 человек больше, чем сутками ранее, когда выздоровели 3269 пациентов.

Всего за время пандемии в столице выздоровел после лечения от коронавирусной инфекции 300 051 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, около 713 тыс. тестов на COVID-19 провели на Ставрополье, по данным на утро 28 октября. К этому времени в регионе зарегистрировано почти 20,7 тыс. случаев заражения.

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