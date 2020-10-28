Челябинск, , 09:06 — REGNUM Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев осуждён за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Приговор вынес Центральный районный суд города.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Было установлено, что деньги ему передал глава одной из строительных фирм. Взамен директор ожидал общего покровительства при размещении заказов, а также при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Суд назначил Тефтелеву три года колонии строгого режима и постановил взыскать с него штраф в сумме 37,5 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновник был задержан в декабре 2019 года. Он признал свою вину.

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