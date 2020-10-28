Магас, , 09:04 — REGNUM Более полутора тонн нелегальной спиртосодержащей продукции задержали правоохранители в Ингушетии. Машину, в которой находился «левый» алкоголь известных наименований, остановили в селении Зязиков-Юрт для проверки. Документов на продукцию у водителя не оказалось, пришлось проехать в отдел полиции для проверки, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В ходе проверки установлено, что за рулем «Газели» находился 29-летний житель города Моздока в Северной Осетии. В машине перевозилась спиртосодержащая продукция под этикетками известных марок. Общий объем нелегального груза превышал 1570 литров.

В настоящее время в отношении водителя ведется проверка, так как в его действиях есть признаки состава правонарушения, связанного с незаконным перемещением физическими лицами алкогольной продукции. Автомобиль вместе с алкоголем доставлен в межмуниципальный отдел МВД России «Малгобекский» для разбирательства.

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