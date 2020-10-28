Псков, , 09:00 — REGNUM В Псковской области за последние сутки лабораторно подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 октября в региональном оперативном штабе. Это всего на один случай меньше, чем сутками ранее.

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На Псков приходится 58 новых суточных случаев, на Великие Луки — 14. Также новые носители выявлены в Псковском, Островском, Бежаницком, Великолукском и ряде других районов региона.

«Количество заболевших за сутки в России остаётся высоким. Псковская область — не исключение. Ношение масок стало обязательным на всей территории РФ», — напомнил своим подписчикам в соцсети губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С учетом новых данных на Псковщине выявлено 7572 случая заражения за всё время пандемии. Выздоровели 4507 человек, в том числе 34 выписаны за последние сутки. Скончались от ковида 68 жителей Псковской области.

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