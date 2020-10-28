Казань, , 09:03 — REGNUM С начала года в Татарии против бешенства привили свыше 188,8 тыс. домашних кошек и собак, а также более 2,5 млн голов сельскохозяйственных животных. Об этом заявил начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

В течение 2020 года в республике выявили 29 случаев бешенства животных. Власти заявляют, что ситуация остается стабильной. Еще пять-шесть лет назад, по словам спикера, в Татарии регистрировалось до 280 очагов бешенства и нынешние 29 случаев он оценил как «средний показатель по стране».

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 23 октября в жилом массиве Чебакса Советского района Казани и в селе Шуран Лаишевского района Татарии установлен карантин по бешенству. Ограничительные меры отменят спустя два месяца со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Читайте также: В двух населенных пунктах Татарии установлен карантин по бешенству