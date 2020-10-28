Благовещенск, , 08:58 — REGNUM Больницам Амурской области нужны волонтёры. Медики работают на пределе, заражаются сами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В больницы города Свободного требуется 20 добровольцев. Волонтёры нужны практически во всех учреждениях здравоохранения.

«Желающие могут обращаться в любые лечебные учреждения по месту жительства. Там есть ответственный за работу с волонтёрами», — отметили в правительстве Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области фиксируются высокие темпы прироста инфицированных коронавирусом пациентов. В крупнейшем на Дальнем Востоке ковидном госпитале, который развернут на базе Благовещенской городской клинической больницы, на лечении находятся 806 пациентов.