Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве 28 октября ожидается погожий день, сообщили в центре «Фобос».

"Характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится и, благодаря северо-западной периферии антициклона, москвичей ждёт ещё один погожий осенний денёк с температурным фоном на пять-шесть градусов теплее многолетней климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до 12 градусов тепла, в Московской области — до 13 градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Санкт-Петербурге в конце октября больше напоминает сентябрьскую: температура воздуха до +12 градусов и кратковременные дожди.