Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Хоррор-игра Visage от студии SadSquare вскоре выйдет из раннего доступа в Steam. Об этом 28 октября сообщил портал Eurogamer.

Полноценный релиз состоится 30 октября 2020 года, игра получит две новые главы, которых нет в текущей версии. Кроме Steam, Visage также выйдет на консолях Xbox One и PlayStation 4.

Напомним, SadSquare начала собирать средства на финансирование этого проекта в 2016 году при помощи краудфандинга (на платформе Kickstarter). Visage представляет собой игру, похожую на демоверсию хоррора P.T. Хидео Кодзимы. Каждая её глава рассказывает о разных духах, обитающих в жутком доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Раскрыта тайна создания игры Alien: Isolation

Читайте развитие сюжета: Видео: в игру Cloudpunk добавили вид из кабины автомобилей