Москва, , 08:57 — REGNUM Некоммерческие организации (НКО) Москвы ко Дню анимации подготовили мероприятия для всех, кто интересуется мультфильмами, сообщается на портале мэра столицы.

Развитие сюжета: Российские мультфильмы пережили кризис лучше, чем индустрия кино

28 октября столице пройдут мастер-классы и онлайн-лекции о мультипликации. Юные москвичи смогут освоить GIF-анимацию и сделать тауматроп.

Кроме того, бесплатный онлайн-курс «Мультипликация» поможет детям освоить основы фотографии, видеомонтажа и научиться самостоятельно создавать мультфильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, анимация оказалась в более выигрышном положении, чем кино в период распространения коронавируса и самоизоляции.

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