Новосибирск, , 08:54 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано ещё пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, среди скончавшихся мужчина в возрасте 70 лет и женщины 64, 72, 74 и 84 лет.

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Таким образом, за всё время эпидемии от COVID-19 в регионе умерли 574 человека.

Тем временем общее число подтверждённых случаев заражения достигло 16 761. Прирост за последние сутки составил 180 носителей. Выздоровели к настоящему времени 13 924 человека.

«Госпитализированы всего 76 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3971», — отметили в штабе.

В районных больницах госпитализировано 1,4 тыс. пациентов с подтверждённым диагнозом и подозрением на COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся ещё более 3,4 тыс. жителей региона.