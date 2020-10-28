Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM В Челябинской области на уничтожение отправили 360 кг потенциально опасной рыбы, происхождение которой неизвестно. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Рыба была выявлена 13 октября представителями ведомства и таможни на хладокомбинате №1 Челябинска. Холодильную камеру арендует одно из ООО. На 12 упаковках не было маркировки, и это не позволило идентифицировать данный поднадзорный груз, выяснить, кто производитель, какова дата выработки и какой срок годности этой продукции.

Затем Россельхознадзор выдал предписание изъять и уничтожить эту рыбу. А должностное лицо предприятия было привлечено к административной ответственности за хранение продукции без документов.