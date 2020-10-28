Санкт-Петербург, , 08:55 — REGNUM Детский писатель, поэт и переводчик Михаил Яснов, являющийся автором книги «Чучело-мяучело», скончался на 75-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом 28 октября сообщила его супруга — Ася Петрова, на своей странице в соцсети Facebook.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», — написала в своём сообщении супруга писателя.

При этом причина смерти Яснова пока не известна, 27 октября его жена разместила сообщение о том, что писатель находится в реанимации.

Отметим, Михаил Яснов родился в Ленинграде 8 января 1946 года в Ленинграде и окончил филологический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова. Он является автором свыше 100 книг стихотворений и прозы для детей, а также многочисленных переводов. Наиболее известна его книга стихов для детей «Лекарство от зевоты», стихотворение «Чучело-мяучело» стало его самым популярным произведением.