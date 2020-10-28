Владивосток, , 08:51 — REGNUM У заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова диагностирован COVID-19 — он проходит лечение в Приморском краевом диагностическом центре во Владивостоке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Это мой первый ВКС уже из больницы. COVID он такой. Оказывается, тут тоже можно работать», — написал Константин Шестаков 28 октября. Он добавил, что принял участие в заседании Законодательного собрания Приморья, которое прошло в онлайн-формате.

«Выходили с двумя вопросами по реализации проектов с использованием концессионных соглашений. Были организационные вопросы и один из первых реальных проектов, который мы в этом году хотим довести до победы. Компания-победитель создаст в историческом центре города Владивостока ещё одну гостиницу», — пояснил Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, COVID-19 стал причиной госпитализации театрального режиссера Романа Виктюка, которому 28 октября исполняется 84 года.