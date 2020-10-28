Село Экажево, Ингушетия, , 08:47 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт незаконной раздачи земельных участков в селении Экажево Назрановского района. В совершении преступления, которое квалифицируется статьей УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», подозреваются чиновники местной администрации, сообщили 28 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, устанавливаются его фигуранты. Их имена пока не названы, но известно, что ущерб, причиненный действиями злоумышленников, превышает 5 млн рублей.

Незаконная раздача земли была осуществлена в период с 2010 по 2011 годы. Должностные лица администрации села Экажево выдали выписки из похозяйственных книг 12 гражданам. В справках указывались недостоверные сведения о якобы имеющихся у них в собственности земельных участках под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного подсобного хозяйства. На основании этих справок были выданы свидетельства о праве собственности на землю. В результате был нанесен существенный ущерб интересам государства.

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